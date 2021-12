Nieuw drama voor Raymond van Barneveld na uitschakeling op WK

Van Barneveld ging er in de tweede ronde van het WK uit tegen de Engelsman Rob Cross. Hij begon sterk, maar ging dan roemloos onderuit.

Nu is hij ook nog eens besmet met het coronavirus. Dat laat de 54-jarige Nederlander zelf weten op sociale media.

"Tijdens de wedstrijd had ik nog geen symptomen, maar daarna begon ik te beseffen dat ik kortademig was en koorts kreeg", tweet Van Barneveld.

Van Barneveld moet Kerstmis nu doorbrengen in een kamer in Londen. "Op dit moment heb ik last van koorts en ernstige vermoeidheid", liet hij weten aan de NOS.

Dear fans,



Unfortunately I have to announce that I tested positive on COVID19.



During the match I didn’t have any symptoms, but afterwards I started to realise that I was developing a shortness of breath and fever. pic.twitter.com/QfFa140tEP