Dimitri Van den Bergh kent tegenstander in eerste ronde van de Masters: in een eventuele tweede ronde wacht Jonny Clayton

Aangezien Dimitri Van den Bergh uit de top 8 is gevallen door het WK Darts, is hij op de Masters, die eind januari plaatsvinden, niet automatisch geplaatst voor de tweede ronde. Onze landgenoot zal dus eerst een eerste ronde moeten afwerken.

In zijn eerste ronde krijgt Dimitri Van den Bergh een haalbale kaart, want hij neemt het op tegen Ian White, die in de derde ronde op het WK Darts wel bijna nog Gary Anderson kon uitschakelen, maar uiteindelijk te veel aan zichzelf begon te twijfelen en daardoor alsnog verloor.

Als Dimitri Van den Bergh het kan halen van Ian White, krijgt hij wel een taaie klant voorgeschoteld in de tweede ronde, want dan zal onze landgenoot het moeten opnemen tegen Jonny Clayton, één van de beste spelers in 2021.