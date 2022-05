Waarom sporten steeds populairder wordt

Meer en meer mensen besluiten om te gaan sporten. Al met al uiteraard een goede ontwikkeling. Diep van binnen weten we namelijk allemaal wel dat het goed voor je is.

Maar de laatste jaren stapelen de bewijzen zich meer en meer op. Nu we als wereld meer ‘connected’ dan ooit zijn dankzij social media, verspreidt informatie zich ook steeds sneller.

3 redenen waarom sporten goed voor je is

De constatering dat sporten steeds populairder wordt, lijkt nauw in verband te staan met het feit dat het goed voor je is. En dat meer en meer mensen hier bewust van raken. Zeker de afgelopen paar decennia is er in toenemende mate aandacht voor dit onderwerp. We willen graag dat we er goed uitzien én ons goed voelen. Dankzij de volgende redenen is sporten hiertoe in staat:

Verbetert fysieke gesteldheid: Een logische eerste reden dat sporten goed voor je is, is dat het je fysieke gesteldheid verbetert. Het meest voor de hand liggende voorbeeld hiervan, is wanneer je gewichten traint in de sportschool. Na verloop van tijd neemt je kracht dan meer en meer toe. Tegelijkertijd geldt dit natuurlijk ook voor oefeningen die meer op cardio gericht zijn. De crosstrainers zijn hier een mooi voorbeeld van. Sinds een aantal jaren is dit met stipt de nummer één oefening van veel mensen die zich in de sportschool bevinden. Een combinatie van cardio- en krachttraining is iets waar het menselijke lichaam veel aan heeft.



Daarnaast optimaliseert het ook mentaal welzijn. Dit is misschien nog wel meer in het nieuws geweest dan het eerste punt. Mentaal welzijn was jarenlang een moeilijk bespreekbaar onderwerp. De laatste tijd zijn er op dit punt stappen gezet. Ook mede dankzij bekende personen die openlijk toegeven er moeite mee te hebben. Denk bijvoorbeeld aan de wereldkampioen zwaargewicht boksen, Tyson Fury. Door regelmatig te bewegen, verminder je gevoelens van depressiviteit en angst. Je lichaam beloont je mentaal voor deze inspanningen.

Creëert teamgevoel: Tot slot is sport hét middel om sociaal contact met anderen te leggen. Ook dit is iets waar de mens van nature behoefte aan heeft. Je bent automatisch gelukkiger wanneer je contact met anderen hebt. Dit kan in een teamsport zijn, maar is zeker niet nodig. Er zijn talloze mensen die in groepsverband sporten zonder dat daar een competitief onderdeel bij aanwezig is. Denk aan groepslessen in de sportschool of hardlopen in groepen. De mogelijkheden op dit gebied zijn zeer divers.

Beginnen met sporten

De eerste stap is vaak het moeilijkst om te zetten. Wanneer je namelijk alle benodigde materialen in huis hebt en van start gaat, ontdek je de vele voordelen al snel zelf. Er is vanaf dat moment sprake van een bepaalde aantrekkingskracht. Op fysiek, mentaal en/of sociaal gebied. Bezoek deze website en begin met het inslaan van de juiste materialen. Met welke vorm van sporten ga jij zeer waarschijnlijk de grootste kans van slagen hebben? Wacht niet langer dan nodig is en zet meteen jouw eerste stap naar een gezond en gelukkig leven!