Wat is de nieuwe schietsport airsoft skirm?

Als je voor de eerste keer deelneemt aan een airsoft skirm battle wil je natuurlijk goed ten strijde komen. Airsoft zal heel vertrouwd aanvoelen als je al eerder paintball of lasergames gespeeld hebt. Feitelijk is het eenzelfde tactisch spel.

Twee teams die met soft ‘wapens’ het tegen elkaar opnemen met als doel elkaar uit te schakelen. Paintball en airsoft spelers beweren vaak dat airsoft skirm tactischer is dan paintball. Wat is airsoft skirm en waar moet je op letten als je deze schietsport voor de eerste keer speelt?

Wat is airsoft eigenlijk?

Airsoft is een betrekkelijk nieuwe schietsport waarbij twee of meer teams het tegen elkaar opnemen in verschillende spelvormen. Anders dan bij paintball ligt de nadruk bij airsoft op realisme. Bij deze sport worden bijvoorbeeld airsoft wapens gebruikt, ook wel replica’s genoemd, welke er precies zo uitzien en werken als echte geweren. Ook de kledij van de airsoft spelers is vaak niet te onderscheiden van echte militaire uniformen.

De airsoft simulatie is zeer realistisch en wordt dan ook niet voor niets als trainingsdoeleinden gebruikt voor de politie en het leger. Het onderscheid tussen de replica’s en echte vuurwapens is dat de airsoft wapens kleine onschuldige 6 mm balletjes (bb's) afvuren in plaats van echte kogels. Er zijn verschillende disciplines in de sport, waaronder skirmen, kaartschieten en parcoursschieten.

Basisregels en tips voor airsoft skirm

Airsoft kent een paar basisregels die voor alle organisatoren gelden. We nemen deze met je door, waarbij we ook enkele tips geven. Handig als je voor het eerst gaat skirmen.

Pang-regel is altijd van kracht

Elke organisator wil een eerlijk en fair spel, waarbij de ‘pang-regel’ altijd van kracht is. Dit betekent dat je binnen 5 meter niet schiet, maar ‘pang’ roept. Voor sluipschutters of krachtige airsoft replica’s geldt de pang-regel binnen de 20 meter.

2 teams - 2 kleuren

Bij de meeste skirm gevechten zijn er twee teams die het tegen elkaar opnemen, een rood en een geel team. Om de teams uit elkaar te houden dragen de leden een lint om hun bovenarm met de kleur van het team. Het nadeel van deze plek, de bovenarm, is dat deze niet altijd goed zichtbaar is tijdens het spel. Een tip is om voordat de teams het veld betreden de kleding van de tegenstanders in je op te nemen. Kijk naar de maskers of camouflage kleding die ze dragen. Zo herken je jouw tegenstander sneller.

Houd rekening met de wind

Bedenk dat je schiet met plastic balletjes die windgevoelig zijn. Binnen de 20 tot 25 meter bereik dat je hebt met een airsoft wapen, moet je zeker rekening houden met de wind. Staat er een hevige wind tijdens het spel, dan is het slimmer om je tegenstander van dichtbij proberen te raken. Indien je van veraf schiet, verraad je jouw positie sneller en de kans dat je mis schiet is met wind zeker aanwezig.

Communiceer duidelijk

Mocht je geraakt zijn door je tegenstander, roep dan duidelijk dat je geraakt bent en steek gelijk je hand omhoog. Zo weet de tegenstander dat hij je heeft uitgeschakeld en voorkomt vervolgens een (soms pijnlijk) spervuur. Voor jouw tegenstander is het ook lastig als hij moet gissen of jij je nu hebt overgegeven of dat je nog in het spel bent. Voorkom verwarring en communiceer daarom duidelijk. Spreek deze regel van tevoren nog een keer met elkaar door.

Struiken zijn net als muren

Tijdens airsoft skirm kunnen dichte struiken fungeren als muren. Struikgewas gedraagt zich ook op manieren die je misschien niet verwacht. Veel van je plastic balletjes kunnen al door een struik tegengehouden worden. Je zult ontdekken dat je dichterbij moet komen dan je denkt om het doel te raken.

Houd je munitie in de gaten

Als je in gevecht bent tijdens het skirm spel, vergeet dan niet je magazijn na een paar schoten te laden. Zeker als je een magazijn gebruikt met een hoge capaciteit voor tenminste 300 tot 350 balletjes. Dit voorkomt dat je bij een volgende battle zonder munitie zit.

Werk altijd samen

De laatste tip die we meegeven voor een spannend airsoft skirm game is om altijd goed samen te werken met je teamgenoten. Probeer gezamenlijk op te trekken naar de tegenstander, zodat je één front vormt. Iemand die los door het bos struint is een makkelijker doelwit. Als groep kan je ook meer tactieken toepassen en middelen inzetten dan één enkel persoon.

Natuurlijk zijn er nog veel meer tips & tricks voor een beginnende airsofter, maar met deze regels heb je in ieder geval een goede basis voor een prachtig gameplay.