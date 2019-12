Comeback van McGregor is tegen speciale tegenstande: "Amerikaanse cowboy"

McGregor zal binnenkort zijn comeback maken in de UFC. Zijn laatste gevecht was vorig jaar tegen Khabib, maar in januari 2020 zal hij tegen Donald Cerrone, ofwel de Amerikaanse cowboy, vechten.

Cerrone kan zeker aardige statistieken voorleggen. De Amerikaan is al 36 jaar oud en hij heeft een record van 36-13. Hij heeft dus 36 wedstrijden gewonnen en 13 wedstrijden verloren. Zijn bijnaam is "Cowboy".

McGregor is de favoriet voor deze wedstrijd, maar hij heeft slechts één UFC-gevecht gespeeld in de afgelopen drie jaar. Het was een nederlaag tegen Khabib. Het feit dat zijn laatste overwinning al zo lang geleden is heeft uiteraard te maken met zijn pensioen in 2016.

De wedstrijd staat op 18 januari 2020 gepland in Las Vegas. Veel mensen kijken al uit naar deze wedstrijd, want McGregor is nog altijd één van de populairste UFC-vechters in de wereld. Deze wedstrijd moet een eerste stap worden richting een rematch tussen McGregor en Khabib.