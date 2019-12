🎥 Riante bonus voor speler die geschiedenis kan schrijven op WK darts

De Professional Darts Corporation pakt uit met een nieuwigheid. Wie op het WK darts twee nine-darters gooit, strijkt een riante extra bonus op (en schrijft daar ook geschiedenis mee).

Het is namelijk nog niemand gelukt om op een wereldkampioenschap twee keer negen perfecte darts achter elkaar te gooien. Dat wil zeggen dat een speler van het startcijfer 501 slechts de minimum van negen pijlen nodig heeft om een leg te winnen.

Voor het aankomende WK, dat vrijdag begint, maakte de PDC bekend dat er nu een heuse bonus op de speler wacht die het lukt om in één en hetzelfde tornooi twee nine-darters te gooien. Tot nog toe is daar niemand ooit in geslaagd.

Op het WK konden enkel Raymond van Barneveld en Adrian Lewis al eens twee keer zo'n 9-darter gooien, maar dat was niet in hetzelfde jaar. Enkel Phil Taylor deed het ooit in dezelfde wedstrijd, maar dat was in de Premier League.

"Als op het WK twee of meerdere spelers een nine-darter gooien, wordt de prijs verdeeld", zegt PDC-baas Barry Hearn.