Belgische ijshockeydames pakken zilver op WK ijshockey

De Belgian Blades hebben dinsdag op het wereldkampioenschap ijshockey zilver behaald in hun divisie. In de laatste groepswedstrijd ging Roemenië voor de bijl.

De Belgische ijshockeydames hebben dinsdag de zilveren medaille behaald op het wereldkampioenschap ijshockey in het Bulgaarse Sofia. Dat deden ze in de derde divisie van de sport. Roemenië ging in de laatste groepswedstrijd over de knie van de Blades met 4-2.

België versloeg eerder al Bulgarije en Hongkong en verloor van Zuid-Afrika en Litouwen telkens nipt met 3-4. De Zuid-Afrikanen wonnen uiteindelijk het goud en promoveren naar divisie 2B.

Coach Sven Van Buren was na afloop een zeer tevreden man, maar kende ook wel een kleine teleurstelling. "Het goud zat er in", zei hij aan Sporza. "Uiteindelijk pakken we zilver en ben ik daar best heel tevreden mee. Maar er is zeker nog werk aan de winkel voor de toekomst."