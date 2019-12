Jean-Marie Dedecker hekelt 'vedettisme' in verkiezing Sportman en -vrouw van het Jaar: "Mag ik dan oprecht boos zijn?"

Jean-Marie Dedecker heeft in een interview met Het Laatste Nieuws uitgehaald naar de verkiezing van Sportman en -vrouw van het Jaar. De ex-judoka is er niet over te spreken dat een judoka niet genomineerd is.

"In België doen we blijkbaar aan 'vedettisme'", haalde de politicus in Het Laatste Nieuws aan. "In dit land gelden nog maar twee sporten: voetbal en wielrennen. Mag ik dan kwaad zijn als judoka Matthias Casse, die nota bene zilver pakt op het WK en goud op het EK, er niet bij is? Hij is de nieuwe Robert Vande Walle." Ook bondscoach van het wielrennen, Rik Verbrugghe, werd er wat ongemakkelijk bij. "Er zijn zeker genoeg sporters en sporten die meer aandacht verdienen. Met Evenepoel, Campenaerts en Van Aert lijkt het wel een verkiezing van de Kristallen Fiets." Dedecker haalt een topic uit het verleden aan. "In 1999 werd Kim Clijsters verkozen tot sportvrouw, terwijl ze rond de vijftigste positie stond op de wereldranking. Ulla Werbrouck haalde dat jaar goud op het EK en zilver op het WK. Zelfs niemand van de hockeyploeg is genomineerd. Goud op het EK en WK, wat kunnen ze nog meer doen?"