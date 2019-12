Paralympics doen nu al beter dan Olympische Spelen: ticketverkoop boomt

De Paralympics beloven een succes te worden. Er werden al meer dan drie miljoen aanvragen ingediend voor tickets, maar er zijn in totaal maar 2,3 miljoen tickets beschikbaar.

Met meer dan drie miljoen zijn ze, de mensen die naar de Paralympics volgend jaar in Tokio willen gaan kijken. De Paralympics gaan door van 25 augustus tot en met 6 september, enkele weken na de Olympische Spelen.

Andrew Parsons, voorzitter van Internationale Paralympische Commissie, is enigzins blij, maar ook wel aangenaam verrast. "Het is een heel positieve ervaring. Dit toont dat de Japanse samenleving heel enthousiast is voor de Paralympische Spelen."

De Olympische Spelen hebben het iets moeilijker. Van de 7,8 miljoen beschikbare kaarten zijn er nog 'maar' 3,5 miljoen verkocht. De Zomerspelen gaan door van 24 juli tot en met 9 augustus.