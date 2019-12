Charline Van Snick en Jorre Verstraeten uitgeschakeld op de World Masters in China

Charline Van Snick en Jorre Verstraeten hebben hun eerste kamp in Qingdao verloren. Ze zijn dus meteen uitgeschakeld op de World Masters in China. De volgende dagen komen er nog enkele Belgen aan de beurt.

Charline Van Snick was beter gerangschikt dan haar tegenstander in het klassement en dus was ze favoriet voor deze wedstrijd. Toch was het snel voorbij, want na een halve minuut maakte de Oezbeekse Dijora Keldijorova gebruik van een Ippon.

Voor Jorre Verstraeten was het dan weer een ander verhaal, want hij stond tegenover de sterke Rus Robert Msjvidobadze. Volgens Sporza was de wedstrijd ook nu snel voorbij. Na nog geen twingtig seconden was er een waza-ari. Van Snick en Verstraeten zijn dus uitgeschakeld.

Andere Belgen

De Belgen zijn dus niet goed begonnen aan de World Masters in China, maar de komende dagen zijn er nog enkele Belgen aan de beurt. Gabriella Willems, Roxane Taeymans, Sami Chouchi en Matthias Casse komen nog in actie.