🎥 Einde carrière voor Raymond van Barneveld na nederlaag: "Het heeft allemaal geen zin meer"

Raymond van Barneveld werd bijzonder warm onthaald in het Alexandra Palace. Young haalde met 3-1 wel de eerste set binnen, maar de Nederlander liet zich niet uit zijn lood slaan en kwam met een vlotte 3-0 meteen terug in de wedstrijd.

Nadien kregen we twee lange legs te zien en Young was op het einde telkens een tikje scherper. De Amerikaan won ze allebei met 3-2. Van Barneveld reageerde na afloop erg teleurgesteld: "Ik ben blijkbaar niet sterk genoeg. Ik ben niet meer dan een amateur", vertelde hij bij RTL. "Ik walg ervan. Dit vergeef ik mezelf nooit, nooit. Ik zal nooit van mezelf houden. Het hele leven heeft geen zin meer."

BARNEY BOWS OUT!



It's all over for Raymond van Barneveld. His final World Championship ends with a shock defeat to Darin Young at the first round stage. pic.twitter.com/DmdL4W1v1X