🎥 Coach die tegenstander Mike Tyson na hersenschudding uitschold voor "opgever", komt met excuses: "Het was onverantwoord"

Als je terugkijkt op de bokscarrière van Mike Tyson, dan krijg je een wedstrijd te zien van in de vroege jaren 2000 tegen de Pool Andrew Golota. Dat was een van de meest bizarre kampen uit de Amerikaan zijn carrière.

Nadat hij beet in Evander Holyfield zijn oor, kreeg de Amerikaan een schorsing van vijftien maanden aan zijn broek. Het moest voor Iron Mike een nieuwe zege worden nadat hij onder andere Orlin Norris, Julius Francis en Lou Savarese al opzij had gezet. En in de eerste ronde domineerde hij ook.

Na een knappe uithaal met rechts van Tyson begon de Pool al te zwalpen. Tot twee keer toe kon je hem horen zeggen "stop the fight!". Maar toch ging de Pool verder en ook in de tweede ronde kreeg hij rake klappen.

Na die tweede ronde besloot Golata's coach, Al Certo, om hem nog wat bemoedigende woorden in te spreken, hij probeerde zelfs nog zijn mondstuk in te steken, maar Golata besloot dat het genoeg geweest was.

Enkele minuten later, op zijn weg naar de kleedkamer, kreeg Golata dingen toegeworpen van boze fans. Daarop reageerde zijn coach met excuses omdat zijn vechter "een opgever" was.

"Ik heb dingen gezegd over Golata zijn keuze om niet aan de derde ronde te beginnen", zei Al Certo in een statement. "Ik wist niet hoe erg hij eraan toe was. Het dringt nu pas door dat hij kampte met verschillende blessures. Uiteraard is de gezondheid van een bokser belangrijker dan een wedstrijd voort te zetten."

Golatta had een hersenschudding, een gebroken kaaksbeen en een hernia tijdens het gevecht. Daarna bleef hij nog drie jaar verder boksen. In tussentijd werd Tyson gepakt op het gebruik van marihuana waardoor het resultaat niet telde.