Pieter Clemens strandt op zucht van winst in A Coruna

Op de wereldbekermanche van A Coruna in de jumping behaalde Pieter Clemens een podiumplek. Hij strandde op nog geen seconde van de winnaar.

In het Spaanse A Coruna is landgenoot Pieter Clemens derde geworden op de wereldbekermanche in de jumping. Clemens strandde op 78 honderdsten van de winnaar, de Nederlander Maikel van der Vleuten.

Samen met Quintini maakte hij de trip naar Spanje terwijl andere Belgische en buitenlandse ruiters naar de jumping van Genève gingen. In de barrages waren Maikel van der Vleuten en Emanuele Guadiano sneller.

De volgende manche gaat door in Londen, de kerstjumping in Mechelen gaat door op 30 december.