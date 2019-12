WK Darts vanavond: Gary Anderson gooit eerste pijltjes tegen Brendon Dolan

Sinds vrijdag staat het WK Darts in Noord-Londen op het programma. Maandagavond komt een favoriet op de eindzege in actie.

Gary Anderson v Brendon Dolan

Hoe goed is Gary Anderson? Dat is de vraag. De Schot liet de Players Championship Finals aan zich voorbijgaan en kreeg met heel wat blessureleed te maken. Als Anderson geen last heeft van blessures is hij de topfavoriet tegen Brendon Dolan. De Noord-Ier is na enkele zwakke jaren aan een comeback bezig.

Vincent van der Voort v Keane Barry

Naast Anderson staat er ook nog een razendsnelle wedstrijd op het programma. De twee snelste deelnemers van toernooi van der Voort en Barry werden aan elkaar gekoppeld. Keane kende in 2019 zijn grote doorbraak. Hij won het jeugdtoernooi op de World Masters, nu mag hij zich ook bewijzen op het WK.

Van der Voort neemt al voor een dertiende keer deel aan het WK en is dit jaar uitstekend bezig. Hij maakte een prima indruk op de World Matchplay en European Championship, maar stuitte hij op respectievelijk Peter Wright (eerste ronde) en Gerwyn Price (kwartfinale).