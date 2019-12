Fallon Sherrock kan nieuwe stunt moeilijk geloven: "Ik heb één van de beste spelers ter wereld verslagen"

Zaterdagavond zorgde de Britse Fallon Sherrock opnieuw voor een stunt van formaat. Ze versloeg de Servische Oostenrijker Mensur Suljovic, het nummer 11 op de wereldranglijst, met 3-1.

Na afloop van haar nieuwe stunt in Ally Pally kon ze het moeilijk geloven: "Ik kan dit niet geloven. Ik heb met Mensur Suljovic één van de beste spelers ter wereld naar huis gestuurd. Dit geeft mij echt het beste gevoel ooit. "

"Toen die pijl op de bullseye erin ging, was ik zo blij. Het was echt een geweldig moment. Ik voel me zo comfortabel op het podium. Het liefste zou ik gewoon opnieuw darten", vertelde ze na afloop. In de derde ronde neemt ze het op tegen Chris Dobey.