Dancing Dimi is revelatie van WK darts: "In oktober zat ik nog in zak en as"

Terwijl het WK darts in rep en roer staat door de vrouwelijke sensatie Fallon Sherrock is ook Dimitri "Dancing Dimi" Van den Bergh aan een toptoernooi bezig. De Antwerpenaar heeft zelfs het hoogste gemiddelde van alle spelers.

Dimitri Van Den Bergh, beter bekend als Dancing Dimi of ook wel The Dreammaker, schopte het al tot de zestiende finales op het wereldkampioenschap darts in Alexandra Palace. Tot nu toe haalde Van den Bergh het hoogste gemiddelde met 103.81 punten. "En zeggen dat ik in oktober nog in zak en as zat", legt hij uit aan Het Nieuwsblad.

De tweevoudig wereldkampioen legt onder andere uit hoe hij na een wedstrijd in tranen uitbarstte. "Op het Europees kampioenschap in oktober verloor ik van Dave Chisnall en kon ik het niet meer bedwingen. Het was vooral de manier waarop ik stond te spelen en hoe ik me op het podium voelde."

Nieuwe start

Daarop nam Dancing Dimi de telefoon en kreeg hij bemoedigende woorden van zijn vader. "Ik was aan het huilen. Mijn vader sprak me bemoedigende woorden in en ik ging weer vol aan de bak. Tot mijn eerste zege op dit toernooi wilde ik niet geloven dat ik goed bezig was."

Voor zijn wedstrijd tegen Luke Woodhouse blijft The Dreammaker alvast realistisch. "Dromen hoort er niet bij, maar langs de andere kant ben ik wel twee keer op rij wereldkampioen geworden bij de jeugd. Toch, wie weet, hé!"