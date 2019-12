Kim Huybrechts rekent af met Danny Noppert en hoort bij de beste 16 op het WK Darts

Na zijn overwinning tegen het nummer twee van de wereld Rob Cross stond Kim Huybrechts opnieuw een lastige opdracht te wachten. De Nederlander Danny Noppert staat namelijk hoger op de wereldranking en was dan ook de favoriet.

Huybrechts had het in het begin van de wedstrijd lang niet makkelijk met Noppert en kwam 0-1 en 1-2 in sets achter, maar knokte zich telkens terug. The Hurricane maakte er 3-2 van en acteerde op een bijzonder hoog niveau. In de slotset zette hij helemaal de kers op de taart door 150 met een triple 20, triple 20 en een double 15 uit te gooien.

In de vorige ronde versloeg Huybrechts de ex-wereldkampioen Rob Cross. Hij neemt het nu op tegen de Engelsman Luke Humphries (PDC-46) of de Duitser Nico Kurz (PDC-222). Dimitri Van den Bergh komt maandagnamiddag in actie tegen Luke Woodhouse. De Brit schakelde in de eerste ronde Michael Smith uit, de WK-finalist van vorig jaar. Van den Bergh was in zijn eerste wedstrijd dan weer de speler die het hoogste gemiddelde van alle darters tot nu toe gooide. Het belooft sowieso een spannende partij te worden.