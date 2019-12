Match van McGregor zeer snel uitverkocht: het duurde maar drie minuten

Conor McGregor neemt het volgende maand op tegen Donald Cerrone. Wie nog naar de match van de Ier wil gaan kijken heeft pech, want de match was na drie minuten al helemaal uitverkocht.

De wedstrijd tussen McGregor en Cerrone zal doorgaan op 18 januari in Las Vegas. De ticketverkoop is al afgelopen, want na drie minuten was het helemaal uitverkocht.

Er waren ticketten voor 350 pond, maar de duurste ticketten waren 1500 pond. Het wordt de eerste wedstrijd van McGregor sinds zijn nederlaag tegen Khabib. De Rus neemt het binnenkort op tegen Ferguson.