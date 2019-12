WK Darts komt in beslissende fase terecht: wie is de topfavoriet?

Vanavond staan de halve finales op het programma bij het WK Darts. Gerwyn Price neemt het op tegen Peter Wright en Michael van Gerwen speelt tegen Nathan Aspinall. Er wordt heel veel verwacht van beide wedstrijden.

Van Gerwen is de topfavoriet om het tornooi nog maar eens te winnen, maar hij staat vanavond wel tegen een te duchten tegenstander. Aspinall heeft namelijk Gary Anderson, één van de favorieten, naar huis gespeeld en gisteren moest ook Dimitri van den Bergh er aan geloven.

Michael Van Gerwen zelf heeft voorlopig weinig moeite gehad met zijn tegenstanders. In de kwartfinale gaf hij wel twee sets weg, maar je zag dat het voor hem maar een training was. Hij probeerde zelfs een score van zijn collega uit te gooien.

Toch heeft Van Gerwen nog geen gewonnen spel. Gerwyn Price zit namelijk in de vorm van zijn leven. Toch is Price nog niet zeker van een plaats in de finale, want hij neemt het in zijn halve finale op tegen Peter Wright.

Wright is een opvallend figuur. Hij gooit zeer sterk, maar hij valt vooral op door zijn hanenkam en de tattoo van een slang op zijn hoofd. Wright staat zevende op de wereldranking en hij gaat er alles aan doen om in de finale te geraken.

Het beloven dus spannende duels te worden vanavond. Van Gerwen lijkt ook dit jaar de topfavoriet te worden, maar met Gerwyn Price staat hij nog voor een serieus duel. Of wordt het toch een finale tussen Van Gerwen en Peter Wright? We weten het vanavond.