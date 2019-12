Nathan Aspinall betaalt missers cash en ziet Michael van Gerwen doorstoten naar vijfde WK-finale

De Nederlander Michael van Gerwen zal op Nieuwjaarsavond een vijfde WK-finale uit zijn carrière spelen. Mighty Mike versloeg de 28-jarige Nathan Aspinall met 6-3.

Het liep in het begin van de partij bijzonder moeizaam voor Michael van Gerwen. Missers van de jonge Aspinall zorgden er uiteindelijk voor dat het na drie sets 1-2 stond. Met betere finishes van de jonge Brit had die tussenstand er helemaal anders kunnen uitzien. In de vierde set liet Aspinall wel het beste van zichzelf zien en bracht hij de stand naar 2-2 na een 110 check-out.

In de vijfde set verknoeide Aspinall het echter opnieuw. Hij begon met een 180'er een 140'er, maar slaagde er niet in om een dubbel te gooien. Van Gerwen profiteerde meteen en haalde vervolgens ook set nummer zes binnen: 4-2.

The Asp keert niet terug

Aspinall reageerde als een wesp gestoken en bracht met een sterke 3-0 in legs de stand terug naar 4-3. Nadien kwam Van Gerwen dan toch plots in zijn ritme terecht, hij won in de achtste set de beslissende leg en stoomde in de slotset meteen door. Met een 17-darter klaarde Michael van Gerwen uiteindelijk de klus. Op Nieuwjaarsavond neemt hij het in de finale op tegen Peter Wright.