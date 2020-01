Belgische skeleton-atlete doet worp naar overwinning en staat opnieuw bij grote namen

In het skeleton heeft Kim Meylemans twee knappe prestaties neergezet in het Duitse Winterberg. Daarmee is ze weer op weg naar de top.

Eerder dit skeletonseizoen zette Meylemans al enkele mooie prestaties neer. In Lake Placid, waar twee wereldbekermanches worden gereden, eindigde ze telkens achtste. In Winterberg zag het ernaar uit dat Meylemans lang thuisrijdster Sophia Griebel achter zich zou laten, maar in de tweede run deed ze niet zo goed als in de eerste. Ze eindigde uiteindelijk tiende. Tina Hermann won de race.