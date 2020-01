Geen nieuwe Super Bowl voor Tom Brady: "Het is onwaarschijnlijk dat het hier eindigt"

De Tennessee Titans hebben verrassend de New England Patriots uitgeschakeld in de Wild Card Round in de NFL. Het team van superster Tom Brady haalde de voorbije drie jaar nochtans Super Bowl.

Het liep dit seizoen net wat minder bij de New England Patriots waardoor ze de 'Wild Card Round' moesten spelen, een herkansing voor hun mindere play-offs. Tegen de Tennessee Titans waren ze favoriet, maar lukte het toch niet om zich voor de volgende ronde te plaatsen. Een pijnlijk einde van het twintigste seizoen van Tom Brady in de NFL. Die ondanks zijn aflopende contract graag nog een jaar wil doorgaan: "Het is vrij onwaarschijnlijk dat het hier eindigt voor mij. Ik hou van football, ik hou van dit team."