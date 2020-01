Slovaakse doorbreekt Amerikaanse hegemonie in slalom en wint voor eerst sinds jaar

Op de wereldbeker slalom in Zagreb heeft de Slovaakse Petra Vlhova knap gewonnen. Het is vooral een verrassend resultaat omdat Mikaela Shiffrin al sinds 8 januari 2019 onklopbaar was.

Ondanks haar tweede plek blijft de Amerikaanse Shiffrin wel leider in de WB-ranking. Het was bijna dag op dag een jaar geleden dat Vlhova opnieuw kon winnen op de slalom. 8 januari was de laatste keer in Flachau.

Sindsdien zegevierde Shiffrin op elke wereldbeker slalom en op het wereldkampioenschap. "Dit is heel belangrijk voor mij. Ik moest met de nodige risico's ervoor zorgen dat ik voor Miki bleef", vertelde Vlhova na de race.

Het is al de 24e race die door één van de twee dames gewonnen wordt. Frida Hansdotter was de laatste die de hegenomie kon doorbreken. Zij won in januari 2017.