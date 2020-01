🎥 Politie schrijft aanhouding uit tegen Amerikaanse baseball-superster na... tik op de billen

Hilariteit alom in de Verenigde Staten. Daar kreeg Odell Beckham Jr. een arrestatiebevel omdat hij een agent tegen het achterwerk sloeg.

Het was op een wedstrijd van zijn voormalige college-team Louisiana State University Tigers dat Beckham Jr. aanwezig was. De 27-jarige wide receiver van Cleveland Browns ging naar de finale kijken van het NCAA National Championship tussen zijn ex-team en Clemson Tigers.

Maar dat werd een avond om snel te vergeten voor OBJ. De speler daagde een politieagent uit door hem een tik op de billen te verkopen wanneer deze even kwam kijken of alles in orde was in de kleedkamer.

De politie reageerde daar meteen op door tegen hem een aanhoudingsbevel uit te schrijven. De vraag is maar of één van Amerika's populairste footballspelers naar de cel moet. LSU Tigers werd uiteindelijk kampioen na een 42-25-overwinning.