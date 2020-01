Tristan Vandenbussche nieuwe Belgische hoop op gouden medailles? "Ik ben er niet zo mee bezig"

Mag België binnenkort hopen op medailles in het roeien? Als het van Tristan Vandenbussche afhangt, wel.

Tristan Vandenbussche is met zijn achttien de nieuwe nationale hoop in het roeien. De tiener veroverde bij de junioren al de Europese titel en werd tweede op het wereldkampioenschap. Maar hij wil zichzelf vooral geen druk opleggen.

"Ik ben er niet zo mee bezig om de coming man te worden. Ik wil nu vooral beter worden in de sport die ik doe en ik trek me niets aan van wat er van me gezegd wordt", legt Vandenbussche uit aan Sporza.

Het zag er lang naar uit dat hij een carrière in het tennis ambieerde. "Tot mijn veertiende was ik bij de betere van het land. Maar toen ik last begon te krijgen van mijn elleboog zei de dokter dat ik moest gaan roeien. En kijk nu, ik ben er nog actief. Wat je met roeien kan verdienen, is veel minder dan in tennis, maar hier kan ik misschien wél de top halen."