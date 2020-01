🎥 Stuart Bingham klopt landgenoot Ali Carter en wint de Masters

De avondsessie werd uitstekend begonnen door Carter waardoor hij al snel een 5-3 achterstand wist om te buigen in een 5-7 voorsprong. Bingham leek wat in de verdrukking te zitten, maar haalde op dat moment zijn beste snooker boven. Hij maakte er met enkele breaks uiteindelijk 9-7 van.

Carter bood wel nog wat weerwerk, maar dat bleek niet voldoende om Bingham van de zege te houden. Het is de eerste keer dat Bingham de Masters wint nadat hij eerder ook al wereldkampioen werd in 2015. Verder staan ook nog de Australian Open 2011, de Shanghai Masters 2014, de Welsh Open 2017, de English Open 2018 en de Gibraltar Open 2019 op zijn erelijst.

