Floyd Mayweather komt naar België: Hij zal te zien zijn in de Lotto Arena

Floyd Mayweather komt naar België. Op 28 februari zal hij in de Lotto Arena te zien met zijn 'Legendary Icon Tour'. Een unieke kans dus voor de Belgische boksfans om hem eens te zien.

Het is opvallend, want de Lotto Arena in Antwerpen is de enige plaats in Europa waar Mayweather komt voor zijn ‘Legendary Icon Tour’. Het is eveneens ook het startschot van zijn tour. Op 28 februari is Mayweather ook nog eens jarig.

Mayweather en z’n team hebben in de ‘Legendary Icon Tour’ een heel programma. Volgens Het Laatste Nieuws zal er ook een basketbalwedstrijd zijn tussen een selectie van mayweather en een kleine selectie van de Antwerp Giants.

Er zal ook gebokst worden, maar of Mayweather zelf in de ring zal staan, is nog maar de vraag. Delfine Persoon zou wel aangekondigd zijn om in de ring te stappen. Het wordt dus zeker een spektakelrijke avond.