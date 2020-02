Knotsgekke toestanden in Super Bowl: Kansas City mag vieren na epische comeback

Het grootste sportevenement ter wereld heeft opnieuw niet ontgoocheld. In Miami stonden de San Francisco 49ers en de Kansas City Chiefs tegenover mekaar in Super Bowl LIV. San Francisco stond laat in de wedstrijd 10-20 voor, maar het werd alsnog 31-20 voor Kansas City.

De Super Bowl is de meest bekeken sportwedstrijd ter wereld en ook dit jaar zaten er weer honderden miljoenen Amerikanen voor de buis voor de hoogmis van het American football. San Francisco opende de scorde, maar Kansas City-quarterback Patrick Mahomes baande zich een weg naar een eerste touchdown om zijn ploeg 7-3 voor te brengen. MAHOMES MVP Hij zou ook de held van de avond worden, maar niet vooraleer San Francisco lange tijd de lakens uit deelde. Met een voorsprong van tien punten na drie kwarts had het de titel voor het grijpen. Dat was buiten drie late touchdowns van de Chiefs gerekend. Zo was het alsnog Kansas City dat mocht feesten. Mahomes werd verkozen tot MVP. Naast de eigenlijke wedstrijd is het ook elk jaar uitkijken naar de halftime show van de Super Bowl. Die werd dit jaar verzorgd door Jennifer Lopez en Shakira.