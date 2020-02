Eerste avond van Premier League of Darts: Peter Wright tegen Michael van Gerwen is de kraker

Donderdagavond start de eerste speelronde van de Premier League Darts 2020. Het Schotse Aberdeen is het toneel van de seizoensopener.

De regels zijn nog net dezelfde als vorig jaar. Er nemen telkens negen vaste spelers deel (Michael Smith, Glen Durrant, Gary Anderson, Daryl Gurney, Michael van Gerwen, Peter Wright, Nathan Aspinall, Gerwyn Price en Rob Cross). Verder doet er ook elke keer een gastspeler mee en in Aberdeen is dat thuisspeler John Henderson. De vaste spelers nemen het over alle confrontaties bekeken tegen mekaar op en een keer tegen één van de negen Challengers.

John Henderson was ook vorig seizoen gastspeler en deed het toen uitstekend. De Schot hield toen Michael van Gerwen op een gelijkspel. Dit keer neemt hij het op tegen debutant Nathan Aspinall. Verder is ook Glen Durrant er voor de eerste keer bij als een vaste speler. Hij krijgt Michael Smith tegenover zich in een interessante confrontatie. Smith bereikte vorig weekend nog de finale van de Masters die hij nipt met 10-11 verloor van wereldkampioen Peter Wright.

Snakebite vs Mighty Mike

De topper van de avond in Aberdeen is ongetwijfeld die tussen Peter Wright en vijfvoudig Premier League-kampioen Michael van Gerwen. Het is de eerste keer dat beide spelers elkaar ontmoeten sinds de WK-finale van 1 januari in Londen. Snakebite won toe met een duidelijk verschil.

Verder neemt thuisspeler Gary Anderson het nog op tegen Daryl Gurney en komt Gerwyn Price in actie tegen Rob Cross.

Programma

Michael Smith v Glen Durrant

Gary Anderson v Daryl Gurney

Michael van Gerwen v Peter Wright

Nathan Aspinall v John Henderson

Gerwyn Price v Rob Cross