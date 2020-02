Geen finale dubbel in het tafeltennis voor Cédric Nuytinck in Boedapest

Op de Hongarije Open tafeltennis is Cédric Nuytinck er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale dubbel. Hij verloor, samen met de Pool Jakub Dyjasin, in de halve finale tegen de Duitsers Benedikt Duda en Patrick Franziska.

Geen finale op de Hongarije Open tafeltennis in Boedapest voor Cédric Nuytinck. De Belg stond aan de zijde van de Pool Jakub Dyjasin en in de kwartfinale boekten ze nog een mooie overwinning tegen de Taiwanezen Chien-An Chen en Chih-Yuan Chuang. Het werd 3-2. Volgens Het Nieuwsblad ging de Belg echter ten onder in de halve finale. Nuytinck en Dyjasin namen het op tegen de Duitsers Benedikt Duda en Patrick Franziska en zij waren net iets te sterk. Het werd 3-1.