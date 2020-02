Colsaerts maakt knappe inhaalrace in de Oman Open

Nicolas Colsaerts heeft in de tweede ronde van de Oman Open een uitstekende zaak gedaan in het klassement.

De 37-jarige Brusselaar stond na dag 1 in Oman pas op de dertiende plaats, maar is op de tweede dag opgerukt tot de derde stek, dankzij een tweede ronde in 67, vijf onder par,

Colsaers heeft nu een totaal van van 136, acht onder par. Daarmee volgt hij op slechts één slag van de twee leiders: de Deen Rasmus Höjgaard en de Schot Stephen Gallacher.