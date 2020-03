📷 Triatleet Frederik Van Lierde heeft zwaar ongeval op training, meerdere hechtingen in gezicht nodig

"Wat een kl*tedag", schreef Frederik Van Lierde woensdag op zijn Twitter. "Tegen de achterruit van een auto gereden. Ik had 'geluk', want het had slechter kunnen aflopen... Hechtingen over heel mijn gezicht en dat is het voorlopig. Mijn held heeft m'n leven gered. Ik hou jullie op de hoogte."

Van Lierde is een triatleet die in 2013 de Ironman van Hawaï won, de meest prestigieuze der triatlons. Vorig jaar was hij nog de snelste in Lanzarote.

💩 day 🤕😤

Rode into the back window of a car today.

I was ‘lucky’ , it could have been a lot worse ... Stitches all over my face but nothing more for now!@met_helmets thanks for saving my life 🙏

I’ll keep you posted! 👊 pic.twitter.com/JfeuDpyVKC