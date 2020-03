Opvallende wedstrijd in de UFC dit weekend: man met 18 overwinningen en 0(!) nederlagen neemt het op tegen ervaren Cubaan

We krijgen dit weekend een echte topper in de UFC. Israel Adesanya neemt het namelijk op tegen Yoel Romero. Adesanya heeft namelijk nog nooit verloren in de UFC, maar Romero staat wel bekend om zijn KO's.

Het belooft ongetwijfeld een spannende wedstrijd te worden tussen Adesanya en Romero. Adesanya is uiteraard torenhoog favoriet door zijn 18 overwinningen en 0(!) nederlagen, maar toch is Yoel Romero niet te onderschatten. De ervaren Cubaan verloor 3 van zijn laatste 4 wedstrijden, maar hij kan wel aardige statistieken voorleggen. Zo won Romero 11 van zijn 13 overwinningen via een KO. Slaat hij opnieuw toe of wint Adesanya voor de 19de keer op rij? We weten het dit weekend.