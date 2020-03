Thomas Pieters doet het goed in Qatar en staat voorlopig op een derde plaats

Thomas Pieters is uitstekend begonnen op het Qatar Open golftoernooi in Doha. De Belg staat na de eerste ronde voorlopig op een gedeelde derde plaats met 66 slagen (vijf onder par).

De leiding is voorlopig voor de Deen Nicolai Højgaard. De Nederlander Joost Luiten volgt op de tweede plaats. Nicolas Colsaerts moet voorlopig tevreden zijn met een 64ste plaats. Hij had een ronde van 71 slagen (par).