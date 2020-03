Israel Adesanya behoudt titel in "middleweight" na overwinning tegen Romero

Israel Adesanya heeft deze nacht de wedstrijd om de titel in de "middleweight" categorie gewonnen. Hij haalde het via punten van Yoel Romero. Adesanya staat nu op 19 overwinningen en 0(!) nederlagen.

Israel Adesanya is een fenomeen. Niemand kon hem tot nog toe kloppen en ook Yoel Romero is het niet gelukt. De Cubaan speelde wel een sterke wedstrijd en hij maakte het Adesanya knap lastig, maar een overwinning zat er niet in.

Toch heeft Romero Adesanya een paar keer tegen de grond gekregen. Adesanya moest het dan weer hebben van zijn beentrappen. De titelhouder sloeg meer toe dan Romero en daardoor behoudt hij zijn wereldtitel in de "middleweight". Het is al de 19de overwinning voor Adesanya en hij staat ook nog steeds op 0 nederlagen.