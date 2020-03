Geen top 20 voor Thomas Pieters op Qatar Masters

Thomas Pieters is er niet in geslaagd om in de top 20 te eindigen op de Qatar Masters in Doha. Hij werd 21ste. Thomas Detry deed beter, want hij eindigde op de 17de plaats. Nicolas Colsaerts werd 78ste.

Thomas Pieters was goed begonnen op de Qatar Masters in Doha, maar hij zakte elke dag meer weg in het klassement. Volgens Sporza zou hij uiteindelijk op de 21ste plaats eindigen. Thomas Detry deed iets beter, want hij eindigde op de 17de plaats. Nicolas Colsaerts kende een minder tornooi. Hij zou tevreden moeten zijn met de 78ste plaats. De overwinning ging naar de Spanjaard Campillo. Hij haalde het voor de Schot David Drysdale.