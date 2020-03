Rugbyfederatie kan niet lachen met "onschuldig grapje": Engelsman riskeert zware schorsing

Er is heel wat ophef in het rugby. Joe Marler, een Engelsman, vond het nodig om in de wedstrijd tegen Wales in de edele delen van een tegenstander te knijpen. Daardoor riskeert hij nu een zware schorsing.

Volgens Het Laatste Nieuws gebeurde het op het Zeslandentoernooi. Joe Marler kneep in de edele delen van Alun Wyn Jones, de kapitein van Wales. De supporters konden er wel mee lachen, maar Alun Wyn Jones en de rugbyfederatie hebben een andere mening. De Welshman gaf na de wedstrijd aan dat hij niet kon reageren omdat hij anders rood ging krijgen en hij hoopte dat de rugbyfederatie alsnog een straf zou opleggen. Het lijkt ook te gebeuren want Marler zou een schorsing kunnen krijgen tot 4 jaar.