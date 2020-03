Judd Trump heeft geschiedenis geschreven: niemand deed het hem ooit voor

Judd Trump is aan een uitstekend seizoen bezig in het snooker. Hij heeft dit weekend zelfs geschiedenis geschreven, want hij won al zijn 6e rankingtitel van het seizoen. Niemand deed ooit beter.

Judd Trump is dit seizoen niet af te stoppen in het snooker. Dit weekend won hij de Gibraltar Open. Het is al de 6e rankingtitel van het seizoen voor Trump en volgens Sporza deed niemand ooit beter. Hij kan zijn record zelfs nog verstevigen.

Morgen begint het Tour Championship. Het tornooi vindt plaats in Wales, maar het is nog niet duidelijk of het effectief morgen zou starten. Ook in deze sport kan het coronavirus namelijk nog toeslaan. Ook het WK staat dit seizoen nog op het programma.