Worden de Olympische Spelen uitgesteld? Japanners hebben duidelijke mening

Alle grote sportcompetities worden geschrapt of uitgesteld door het coronavirus en de kans is groot dat er voor de Olympische Spelen geen uitzondering gemaakt zal worden. Volgens 70% van de Japanners zullen de Spelen niet doorgaan.

Het duurt nog even voor de Olympische Spelen zullen beginnen in Tokio, maar nu komen er toch al twijfels naar boven of de Spelen wel effectief kunnen doorgaan. Het is namelijk nog altijd niet duidelijk wanneer we van het coronavirus verlost zijn.

Volgens de Japanners is de kans zelfs klein dat de Spelen zullen doorgaan. Volgens 70% van de Japanners zouden de Spelen wel eens uitgesteld kunnen worden. Normaal gezien zullen ze plaatsvinden van 24 juli tot 9 augustus.