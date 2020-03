Het Olympisch kwalificatietoernooi boksen in Londen is stopgezet

Het olympisch kwalificatietoernooi boksen in Londen is topgezet omwille van het coronavirus. GIsterenavond werden de laatste wedstrijden afgewerkt. Het is nog niet duidelijk hoe de olympische tickets nu verdeeld zullen worden.

GIsterenavond werd nog één sessie afgewerkt op het olympisch kwalificatietoernooi boksen in Londen. Met Vasile Usturoi kwam er zelfs nog een Belg in actie, maar hij verloor zijn kamp. Later op de avond werd beslist om het kwalificatietoernooi stop te zetten.

Volgens de organisatie is de gezondheid van de atleten en de andere mensen die betrokken zijn bij het tornooi topprioriteit. Volgens Sporza is het nog niet duidelijk wat er met de Olympische tickets gaan gebeuren. Ze zouden in mei of juni een beslissing willen nemen over de resterende plaatsen.