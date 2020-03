Legende slaat andere weg in: Zesvoudig Super Bowl-winnaar Tom Brady verlaat topclub na twintig jaar

Het NFL-spektakel gaat er de komende jaren een flink stuk anders uitzien, of toch zeker in de matchen van de New England Patriots. Tom Brady zal er immers niet langer het team leiden. De 42-jarige quarterback kiest er na twintig jaar voor om New England te verlaten.

Tom Brady en de New England Patriots: het was decennia lang een gigantisch succesverhaal. Via de draft van 2000 kwam Brady bij de Patriots terecht en in zijn tweede seizoen werd hij de startende quarterback. Club en speler stapelden samen de successen op. New England won zes keer de Super Bowl, Brady werd viermaal de Super Bowl MVP.

De titel werd behaald in 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 en 2019. Het voorbije seizoen haalde New England voor het eerst in negen jaar de finale van het AFC echter niet en ontstond er veel speculatie over de toekomst van Brady aan.

LOVE YOU PATS NATION pic.twitter.com/lxSQZmnjPL — Tom Brady (@TomBrady) March 17, 2020

Op sociale media kondigde Brady zijn vertrek aan. Het is nog niet duidelijk bij welke ploeg hij dan wel aan de slag zou gaan. In zijn jaren bij New England is Brady in de ogen van velen uitgegroeid tot de beste quarterback ooit.