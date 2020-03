Wordt kraker tussen Khabib Nurmagomedov en Tony Ferguson uitgesteld door het coronavirus?

In de UFC heerst er angst. Ze vrezen namelijk dat de ze topper tussen Khabib Nurmagomedov en Tony Ferguson moeten uitstellen Het zou een serieuze aderlating zijn voor de sport.

Met Khabib Nurmagomedov en Tony Ferguson staan misschien wel de twee beste vechters in de "lightweight" competitie tegenover elkaar. De wedstrijd staat midden april gepland, maar het is nog niet duidelijk of het wel zou doorgaan.



Volgens Dana White, de president van de UFC, zullen alle volgende events uitgesteld worden voor deze kraker, maar dan nog is het niet zeker of het wel kan doorgaan. De noodoplossing is om de wedstrijd zonder publiek te laten doorgaan.

Het zou een serieuze aderlating zijn voor de sport als de wedstrijd niet zou doorgaan. Er zouden namelijk enorm veel mensen afstemmen op deze wedstrijd en het zou de sport alleen maar populairder maken.