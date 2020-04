🎥 Throwback naar 2015: McGregor pakt de "belt" af van Aldo op de persconferentie

Ze zouden elkaar pas tegenkomen op UFC 194 (door een blessure van Aldo), maar ze zagen elkaar wel voor de eerste keer op de persconferentie voor UFC 189. Aldo was de wereldkampioen, maar McGregor ging hem uitdagen en pakte de "belt" af van Aldo.

Op UFC 194 kwamen ze elkaar dus in de ring tegen en hoewel Aldo revanche wilde op McGregor door zijn uitdagend gedrag, won de Ier wel vlot na 13 seconden in de eerste ronde. McGregor sloeg Aldo vlot tegen de vlakte.

"YOU'RE LOOKING AT THE KING OF DUBLIN!"



☘️☘️☘️



One of the wildest UFC press conference moments ever, when Conor McGregor stole Jose Aldo's belt in front of the Irish fans!



Just listen to that noise... At a press conference!?!? 😱 pic.twitter.com/zvCkjufNM7