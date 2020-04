Bekende Amerikaanse ex-golfer op 86-jarige leeftijd overleden

De golfwereld rouwt, want Doug Sanders, een bekende Amerikaanse ex-golfer, is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij won in zijn carrière twintig tornooien, waaronder de Ryder Cup.

