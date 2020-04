IOC-voorzitter tevreden met snelle beslissing uitstel Olympische Spelen: "Ik ben ervan overtuigd dat we de juist beslissing genomen hebben"

Enkele weken geleden kwam het nieuws naar buiten dat de Olympische Spelen uitgesteld werden door het coronavirus. Het duurde enkele dagen voor er een beslissing werd genomen, maar volgens Thomas Bach, de IOC-voorzitter, hebben ze niet lang geaarzeld om een beslissing te nemen.

De Olympische Spelen zullen pas volgend jaar doorgaan. De beslissing is enkele weken geleden genomen, maar er werd volgens Bach uiteraard serieus over nagedacht. "Je mag zo'n beslissing niet instinctief nemen. Onze prioriteit was echter de gezondheid van alle betrokken mensen", staat te lezen bij Sporza.

Het IOC kon rekenen op veel steun bij deze beslissing. "alle 206 IOC-lidstaten, alle federaties, IOC-leden en afgevaardigden van de atleten waren akkoord met deze beslissing. Er waren natuurlijk enkele dagen nodig om een akkoord te vinden, maar we hebben niet lang geaarzeld. Ik ben ervan overtuigd dat we de juist beslissing genomen hebben", aldus Bach.