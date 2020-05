Het voorbije weekend stond UFC 249 op het programma: leuke wedstrijden en één grote verrassing

In de nacht van zaterdag op zondag stond eindelijk UFC 249 op het programma. Er stonden enkele leuke wedstrijden op de menu en ze konden ook allemaal bekoren. Er was één grote verrassing, want Tony Ferguson kon niet winnen van Justin Gaethje.

Net voor de "main card" stonden er nog enkele kleinere wedstrijden op het programma, maar de fans kregen tijdens deze "voorbereiding" een echte klepper te zien. Anthony Pettis nam het op tegen "Cowboy" Cerrone. Pettis haalde het op punten.

Tijdens de "main card" was het uitkijken naar enkele toppers, maar de fans die aan het wachten waren op een echte strijd tussen Rozenstruik en Ngannou kwamen bedrogen uit. Ngannou sloeg Rozenstruik na nog geen 20 seconden al tegen de mat.

En dan moesten de grootste duels van de avond nog komen. Henry Cejudo kon zijn titel met succes verdedigen tegen Dominick Cruz, maar daarna kwam het verrassende nieuws dat Cejudo met pensioen zal gaan.

De laatste wedstrijd ging tussen Tony Ferguson en Justin Gaethje. Het zorgde voor een enorme verrassing want na tien ongeslagen wedstrijden op rij verloor Ferguson van de nummer 4 op de wereldranking. Gaethje was in bijna elke ronde beter dan Ferguson en in de laatste ronde moest de scheidsrechter tussen beide komen, omdat Ferguson niet verder kon. Het is slecht nieuws voor de grote uitdager van Khabib, want nu zal hij nog langer moeten wachten op een duel tegen de Rus, omdat Gaethje nu eerst een kans zal krijgen. Het is zelfs niet duidelijk of er ooit nog een duel zal komen tussen Khabib en Ferguson.