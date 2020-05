Vreselijk nieuws uit Japan. Volgens de Japanse openbare omroep NHK is daar namelijk een 28-jarige sumoworstelaar overleden aan het coronavirus. Het virus zorgde bij de man namelijk voor orgaanfalen.

Volgens Sporza is de naam van de man niet bekend, maar het is de eerste sumoworstelaar bij wie het coronavirus fataal is geworden. Hij zou al sinds vorige maand in het ziekenhuis gelegen hebben, want het zorgde voor orgaanfalen.

De sumoworstelaar is vandaag op 28-jarige leeftijd overleden.