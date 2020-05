Opnieuw sport deze nacht met dank aan UFC: vooral aandacht voor Vera-Yadong en Overeem-Harris

Heel veel sport krijgen we niet te zien tijdens de coronacrisis, maar gelukkig hebben we de UFC! In de nacht van zaterdag op zondag Belgische tijd staan er weer een heel aantal gevechten op het menu. Uitkijken is het vooral naar Overeem-Harris en Vera-Yadong.

De hoofdact is een gevecht tussen Alistair Overeem en Walt Harris. Zij beginnen er pas aan om 5u Belgische tijd. Overeem is een veteraan die het best gekend is van zijn memorabelle overwinning tegen Brock Lesnear in 2011. Harris won echter zijn laatste vier gevechten en verloor ondanks zijn schoondochter na een moord. Het belooft dus een emotionele bedoening te worden.

ZORGEN VERA EN YADONG VOOR SPEKTAKEL?

Ook bij het gevecht tussen Marlon Vera (foto) en Song Yadong willen we even stilstaan. Yadong werd al prof op erg jonge leeftijd, maar ook Vera heeft een spectaculaire gevechtstijl. Ga voor dit duel zeker dus op het puntje van uw stoel zitten.

Bij het vedergewicht maakt Edson Barboza zijn debuut. Zijn laatsge gevechten in de lichtgewichtklasse waren al niet superindrukwekkend. Het zal dus voor hem dus een interessante test worden in zijn gevecht tegen Dan Ige. Van deze drie duels verwachten we het meest. In totaal zijn er elf gevechten.

