UFC in Florida: Vera legt het af tegen Yadong, Overeem wint main event én nog een thriller er bovenop

Dankzij de UFC krijgen we toch nog sport in coronatijden en de meest recente gevechten vonden plaats in Florida. In ons voorbeschouwend stuk hadden we drie gevechten belicht. Het is dan ook de moeite om te kijken hoe die verlopen zijn.

In het main event stonden Alistair Overeem en Walt Harris tegenover mekaar. Die laatste had al vier keer op rij gewonnen, maar moest deze keer zijn meerdere erkennen in een ander zwaargewicht. In de tweede ronde kreeg Harris het steeds lastiger: Overeem deelde uiteindelijk een knock-out uit. Song Yadong en Marlon Vera (foto) maakten er onderling ook een hardbevochten strijd van. Het talent van Yadong, die al erg jong prof werd, kwam opnieuw bovendrijven. Via een unanmieme beslissing kenden de drie officials hem de overwinning toe. OFFICIALS VERDEELD NA IGE-BARBOZA Erg spannend was het wel tussen Dan Ige en Edson Barboza bij de vedergewichten. Na hun gevecht zaten niet alle officials op dezelfde lijn. Uiteindelijk moest er wel een beslissing genomen worden en legden ze een score van 29-28 vast in het voordeel van Ige.