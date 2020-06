Vier jaar na zijn dood: Muhammad Ali blijft voor altijd 'The Greatest'

Muhammad Ali zal voor altijd bekendstaan als een bokslegende, maar ook simpelweg als één van de atleten over de sportgrenzen heen die het meest tot de verbeelding spreekt. Het is ondertussen vier jaar geleden dat hij overleed, maar vergeten doen we hem nooit. Daarom nog eens een portret.

Als Cassius Marcellus Clay zag hij in 1942 het levenslicht. Hij begon te boksen op zijn twaalfde. Op de Olympische Spelen van 1960 volgde al zijn grote doorbraak in het boksen. Als 18-jarige veroverde hij goud in Rome. Vier jaar later werd hij als jongste bokser ooit wereldkampioen, tegen Liston. Dat was toen een grote verrassing.

Niet veel later kondigde hij aan afstand te nemen van de slavennaam Cassius Clay en voortaan Muhammad Ali te heten. Het is die laatste naam die bij alle sportliefhebbers bekend in de orden klinkt. Negen keer verdedigde Ali succesvol zijn wereldtitel. Een donkere periode kondigde zich aan toen hij weigerde als soldaat naar de oorlog in Vietnam te trekken.

FIGHT OF THE CENTURY

Ali moest bijna de gevangenis in, maar moest vier jaar lang vechten voor zijn vrijspraak.Het Supreme Court koos toch zijn kant en de kampioen keerde echter snel terug naar de top, met het ene gloriemoment na het andere. Onder meer in wereldbekende kampen als de 'Fight of the Century', de 'Rumble in de jungle' (het grootste sportevent uit de 20ste eeuw genoemd) en 'Thrilla in Manilla'.

In '79 stopte Ali even met boksen, zijn comeback werd geen succes, waarna dan het definitieve afscheid van de sport volgde in 1981.In totaal won Ali liefst 56 van zijn 61 wedstrijden. Zijn bijnaam 'The Greatest' heeft hij ruimschoots verdiend.

ACTIVIST

In het laatste deel van zijn leven bleef hij zijn rol als activist spelen voor mensenrechten en de Islam (hij had zich in de loop van zijn leven bekeerd tot moslim), al werd hij zelf getroffen door een ziekte: er werd bij hem Parkinson vastgesteld. Ali overleed in 2016 op 74-jarige leeftijd.